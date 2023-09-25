ضبط طن حلويات غير صالحة للاستهلاك بمصنع غير مرخص فى كفر شكر.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة القليوبية، بالمرور على أحد مصانع بيع الحلوى الجافة، والذي يقع وسط الزراعات بإحدى المناطق الحدودية لإحدى قري مدينة كفر شكر، وذلك طبقاً لتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بتكثيف الرقابة على الأسواق ومحال بيع السلع التموينية ومصانع إنتاج الأغذية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالسلع المعروضة، ومطابقتها للمواصفات، للحفاظ على صحة المواطنين، وردع المخالفين.

وكشف بيان مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، أنه تبين أن المصنع يدار بدون ترخيص، ويفتقر للاشتراطات الصحية لتداول وتصنيع المواد الغذائية، كما تم ضبط 250 كرتونة من أحد أصناف الحلوى بالنعناع غير محتفظة بخواصها الطبيعية، وتاريخ الإنتاج مطموس وغير مطابق للمواصفات القياسية، والتي يقدر وزنها حوالي 500 كجم، كما تم ضبط 10 شكائر من صنف مصاصة روج للأطفال ويقدر وزنها 350 كجم تقريبا، غير محتفظة بخواصها الطبيعية، حيث بلغ إجمالي وزن المضبوطات ما يقرب من 850 كجم تقريبا.

وتابع، أنه تم سحب عينات من المضبوطات المذكورة والعرض علي النيابة العامة للنظر والتصرف، يأتي هذا ضمن فعاليات مبادرة 100 يوم صحة، تحت إشراف الدكتورة فاطمة أبو جرة مدير عام الطب الوقائي، وبالتنسيق بين الدكتور محمد علي مدير إدارة الأغذية، وسامي رجب مراقب عام الأغذية، ومحمد عبد المعطي مراقب أول الأغذية بالقليوبية، وفريق من مفتشي الأغذية بالإدارة الصحية بكفر شكر.



المصنع وسط الأراضي الزراعية



المضبوطات بالحملة



المضبوطات



جانب من المضبوطات



مصاصات غير صالحة للاستخدام









