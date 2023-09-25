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صفحة الرسمية للهيئة الوطنية للانتخابات تنشر الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 05:50 م
صفحة الرسمية للهيئة الوطنية للانتخابات تنشر الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية
كتب إبراهيم قاسم ـ إيهاب المهندس

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نشرت الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط الدعاية الانتخابية وذلك بعد الإعلان عن مواعيد الترشح والنتائج.

ونشرت القرار رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024.

وجاء في المادة الأولى

تجري الانتخابات الرئاسة وفق الجدول الزمني، ونشر في الجدول موعد تلقى طلبات الترشح في الفترة من 5 أكتوبر وحتي 14 أكتوبر 2023، وجدول نشر القائمة المبدئية للترشح ومواعيد فحص طلبات الترشح، وموعد التظلمات، وموعد تقديم الطعون.

قرار الهيئة الوطنية رقم 4 صفحة 1
قرار الهيئة الوطنية رقم 4 صفحة 1

 

قرار الهيئة رقم 4 صفحة 2
قرار الهيئة رقم 4 صفحة 2

 

قرار الهيئة رقم 4 صفحة 3
قرار الهيئة رقم 4 صفحة 3

 

قرار الهيئة رقم 4 صفحة 4
قرار الهيئة رقم 4 صفحة 4

 

قرار الهيئة رقم 4 صفحة 5
قرار الهيئة رقم 4 صفحة 5

 

وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم مؤتمر صحفيا قال المستشار وليد حمزة، خلاله إن الهيئة الوطنية للانتخابات بكامل تشكيلها ومن خلفها قضاة مصر ستشرف علي العملية الانتخابية وتفخر بهذه المسئولية الجسيمة، وأن العملية الانتخابية ستجري تحت اشراف قضائي قاض لكل صندوق، ومتابعة الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني المصري والخارجي، وأن فتح باب الترشح جاء في الذكري المئوية لأول انتخابات نيابية في مصر.

 

وأضاف رئيس الهيئة خلال المؤتمر  إن الهيئة تتعهد في ان يكون عملها محل احترام في الداخل والخارج، وأن  تحتكم لضمير القاضي، قائلًا: "نقف فيه علي مسافة واحدة دون انحياز أو تمييز" ، موجهًا رسالة للشعب قائلًا:" لقد جئتم كثيرًا من أجل أن تنعم مصر بالاستقرار، شاركوا في الانتخابات واختاروا مرشحكم والتفتوا عن الشائعات والاكاذيب، وكونوا علي يقين اننا قائمين علي خدمة الوطن فاصنعوا مستقبلكم بالتوجه لصندوق الاقتراع.

 

 


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