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صفحة الرسمية لـ"الهيئة الوطنية" تنشر مواعيد فتح باب التصويت لانتخابات الرئاسة

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 05:19 م
صفحة الرسمية لـ"الهيئة الوطنية" تنشر مواعيد فتح باب التصويت لانتخابات الرئاسة مؤتمر الهيئة العليا للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم ـ إيهاب المهندس

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نشرت الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط الدعاية الانتخابية، وذلك بعد الإعلان عن مواعيد الترشح والنتائج للانتخابات الرئاسية 2024.

وجاء في القرار رقم 3 لسنة 2023 في المادة الأولى الناخبون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين وفقا لأحكام الدستور رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته مدعوون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية بمقار لجان الانتخابات الفرعية وفقا للمواعيد المبينة بهذا القرار.

المادة الثانية

تجري عملية الانتخابات

أولا خارج جمهورية مصر العربية :

أيام الجمعة والسبت والأحد 1 ، 2، 3 ديسمبر 2023

ثانيا : داخل جمهورية مصر العربية :

أيام الاحد والاثنين والثلاثاء الموافق 10 و11 و12 مد ديسمبر 2023.

القرار رقم 3 صفحة1
القرار رقم 3 صفحة1

 

القرار رقم 3 صفحة2
القرار رقم 3 صفحة2

 

وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم مؤتمر صحفيا قال المستشار وليد حمزة، خلاله إن الهيئة الوطنية للانتخابات بكامل تشكيلها ومن خلفها قضاة مصر ستشرف علي العملية الانتخابية وتفخر بهذه المسئولية الجسيمة، وأن العملية الانتخابية ستجري تحت اشراف قضائي قاض لكل صندوق، ومتابعة الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني المصري والخارجي، وأن فتح باب الترشح جاء في الذكري المئوية لأول انتخابات نيابية في مصر.

وأضاف رئيس الهيئة خلال المؤتمر  إن الهيئة تتعهد في ان يكون عملها محل احترام في الداخل والخارج، وأن  تحتكم لضمير القاضي، قائلًا: "نقف فيه علي مسافة واحدة دون انحياز أو تمييز" ، موجهًا رسالة للشعب قائلًا:" لقد جئتم كثيرًا من أجل أن تنعم مصر بالاستقرار، شاركوا في الانتخابات واختاروا مرشحكم والتفتوا عن الشائعات والاكاذيب، وكونوا علي يقين اننا قائمين علي خدمة الوطن فاصنعوا مستقبلكم بالتوجه لصندوق الاقتراع.

 


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