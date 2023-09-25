شاب سكندري: أدعم الرئيس السيسي في الانتخابات لما شهدته المحافظة من تطوير

الإسكندرية - أحمد الزغبي

قال أدهم ابالس شاب من محافظة الإسكندرية، أنه يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات المقبلة، وذلك لأسباب كثيرة من خلال المشروعات التى تمت وأخرى يجرى تنفيذها، وهو ما يشعر به المواطن السكندرى، منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى للجمهورية الجديدة.

وأضاف ادهم أبالس لـ"اليوم السابع"، أن محافظة الإسكندرية، شهدت عدة مشروعات قومية وتنموية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، جميعها فى صالح المواطن، ومن تلك المشاريع التى شهدتها المحافظة، منها مشروع صرف مياه الأمطار بطريق الكورنيش ومنطقة سموحة، والذى له دور كبير فى فصل الشتاء، ومشروع طريق محور المحمودية، وهو شريان رئيسى نجح فى منع الزحام والتكدس المرورى بالمحافظة.

وأشار الشاب السكندرى، أن الدولة بقيادة الرئيس السيسى، اهتمت بالتراث السكندرى، حيث الاهتمام بالمناطق الأثرية بالمحافظة، ومنها مشروع تطوير المتحف اليونانى الرومانى وهو من أكبر المشاريع التى تهدف إلى إعادة الإسكندرية إلى جذب السياحة والثقافة، وخلق خطوط سير للأجانب، ووضعها على خطة السياحة العالمية، وكذلك الاهتمام بتطوير الميادين العامة والتراثية، مؤكدا دعمه ترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة من أجل مستقبل مشرق.