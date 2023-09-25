دراسة: أفضل وقت لممارسة الرياضة للتحكم فى الوزن من 7 إلى 9 صباحًا

كتبت ميرفت رشاد

أكدت دراسة حديثة نشرت في Obesity، المجلة الأولى لجمعية السمنة (TOS) الأمريكية، أن أفضل وقت في اليوم لزيادة العلاقة بين النشاط البدني اليومي المعتدل إلى القوي والسمنة هو بين الساعة 7 و9 صباحًا، وفقًا لما نشره موقع "hindustantimes".

وقال تونجيو ما، أستاذ مساعد في قسم العلوم الصحية، جامعة فرانكلين الأمريكية: "إن الدراسة قدمت أداة جديدة لاستكشاف النمط اليومي للنشاط البدني والتحقيق في تأثيره على النتائج الصحية".

وركزت الدراسة على وتيرة وكثافة ومدة النشاط البدني، بحثت أبحاث قليلة في النمط النهاري للنشاط البدني الذي يتم قياسه بمقياس التسارع لتصنيف الوقت من اليوم الذي يتحرك فيه الأشخاص، ومن غير المعروف ما إذا كان النشاط البدني التراكمي في أوقات مختلفة من اليوم يرتبط بالمثل بالسمنة.

استخدم الباحثون بيانات للمسح الوطني لفحص الصحة والتغذية الذي أجرته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكيةتم تحليل ما مجموعه 5285 مشاركًا.

تم تصنيف النمط النهاري للنشاط البدني المعتدل إلى القوي الذي تم قياسه بشكل موضوعي إلى ثلاث فئات من خلال التحليل العنقودي للوسائل الصباح ومنتصف النهار والمساء.

كشفت النتائج عن وجود ارتباط خطي قوي بين النشاط البدني المعتدل إلى القوي والسمنة في المجموعة الصباحية، في حين تم العثور على اتصال منحني أضعف في مجموعتي منتصف النهار والمساء.

ووجد مؤلفو الدراسة أن المشاركين في المجموعة الصباحية أمضوا وقتًا أطول بكثير في السلوك المستقر مقارنة بالمشاركين في المجموعات الأخرى، وعلى الرغم من طول مدة الجلوس، إلا أن مؤشر كتلة الجسم السفلي ومحيط الخصر استمر في المجموعة الصباحية.

بشكل عام، كان المشاركون في المجموعة الصباحية أكبر بـ 10 إلى 13 سنة من المجموعتين الأخريين، كما شهدت المجموعة الصباحية أعلى نسبة من المشاركات من بين المجموعات الثلاث.