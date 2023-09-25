خدمات الجامعات للطلاب ذوى الهمم.. أبرزها الإعفاء من المصروفات الدراسية

كتب - محمد صبحي

أولت استراتيجية التعليم العالي اهتماما كبيرا لدعم الطلاب ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، حيث أخذت الوزارة على عاتقها تحقيق أقصى قدر من التعاون مع مؤسسات الدولة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حقوقهم داخل الجامعات ومنها:

- إنشاء إدارات رعاية الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بكل جامعة

- توفير الإقامة لذوى الاحتياجات الخاصة بالمدن الجامعية دون التقيد بالشروط العامة المطبقة على باقى الطلاب.

- تقدم وزارة التعليم العالى تسهيلات مادية للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال إعفاءهم من الرسوم والمصروفات الدراسية.

- منحهم إعانات مجانية.

- المشاركة المجانية فى الأنشطة الطلابية.

- الاهتمام بإشراك الطلاب ذوى الهمم فى كافة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والعلمية المقامة بالجامعات.