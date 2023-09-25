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خدمات الجامعات للطلاب ذوى الهمم.. أبرزها الإعفاء من المصروفات الدراسية

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 07:30 ص
خدمات الجامعات للطلاب ذوى الهمم.. أبرزها الإعفاء من المصروفات الدراسية جامعة القاهرة
كتب - محمد صبحي

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أولت استراتيجية التعليم العالي اهتماما كبيرا لدعم الطلاب ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، حيث أخذت الوزارة على عاتقها تحقيق أقصى قدر من التعاون مع مؤسسات الدولة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حقوقهم داخل الجامعات ومنها:
 
- إنشاء إدارات رعاية الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بكل جامعة
- توفير الإقامة لذوى الاحتياجات الخاصة بالمدن الجامعية دون التقيد بالشروط العامة المطبقة على باقى الطلاب.
- تقدم وزارة التعليم العالى تسهيلات مادية للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال إعفاءهم من الرسوم والمصروفات الدراسية.
- منحهم إعانات مجانية.
- المشاركة المجانية فى الأنشطة الطلابية.
- الاهتمام بإشراك الطلاب ذوى الهمم فى كافة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والعلمية المقامة بالجامعات.
 
يُذكر أن العام الجامعي يبدأ السبت 30 سبتمبر 2023، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى في الخميس 4 يناير 2024 تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.تنتهى الدرسة فى الفصل الدراسى الأول الخميس 25 يناير 2024.تبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024.وتنتهى إجازة الفصل الدراسى الأول الخميس 8 فبراير 2024.يبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024.تجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

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