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جامعة بنها تنظم ندوة علمية عن العلاج الطبيعي والتهاب المفاصل بمناسبة اليوم العالمي

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 02:32 م
جامعة بنها تنظم ندوة علمية عن العلاج الطبيعي والتهاب المفاصل بمناسبة اليوم العالمي جانب من الندوة
القليوبية إبراهيم سالم

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شهد الدكتور السيد فودة نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الندوة العلمية الثالثة لكلية العلاج الطبيعي، تحت عنوان العلاج الطبيعي والتهابات المفاصل، وبرعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور وليد طلعت عميد كلية العلاج الطبيعي، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب والعلاج الطبيعي، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية.

وقال الدكتور السيد فودة، إن الندوة تأتى في إطار حرص الجامعة على أداء دورها المجتمعي باعتبار أن العلاج الطبيعي يلعب دوراً محورياً في الحفاظ على صحة المجتمع ووقايته من أمراض العصر تحقيقًا لرؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن الندوة تهدف إلى زيادة الوعي بفوائد العلاج الطبيعي، والفرص الهائلة التي يوفرها للمرضى وللفريق الطبي، من خلال وضع وتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي ووقائي على أعلى مستوى علمي وأكاديمي، من أجل مساعدة المريض على استعادة الحركة وعلاج الألم والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وقال الدكتور وليد طلعت، إن الكلية نظمت هذه الندوة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعلاج الطبيعي، ومن أجل التعرف على كل ما هو جديد في مجال العلاج الطبيعي بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمرضى في محافظة القليوبية، والوصول إلى مستوى متميز من الأداء، مشيرا الى أنه حاضر في الندوة عدد من أطباء العلاج الطبيعي بمستشفيات جامعة بنها، والمستشفيات التعليمية بهدف تبادل الخبرات والمهارات العلمية والعملية بين الأطباء.

 

المشاركين بالندوة
المشاركين بالندوة

 

جانب من الحضور بالندوة
جانب من الحضور بالندوة

 

 

خلال الندوة
خلال الندوة

 


 

 

 


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