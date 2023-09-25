جارديان: المسلمون البريطانيون يدفعون قروضا سكنية أعلى ليتوافقون مع الشريعة

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن المسلمين الذين يرغبون فى الحصول على قرض سكنى يتماشى مع معتقداتهم الدينية يواجهون احتمالية دفع أسعار فائدة أعلى بكثير مما لو حصلوا على رهن عقارى تقليدي.

وأوضحت الصحيفة أن أولئك الذين يريدون قرضًا متوافقًا مع الشريعة الإسلامية يبحثون عن أسعار فائدة تصل إلى 9% – وهى نسبة أعلى بكثير من الفائدة البالغة 6% التى تحوم حولها القروض العقارية القياسية.

وهذا يمكن أن يؤدى إلى إضافة آلاف الجنيهات الإضافية إلى سعر المنزل مدى الحياة، وقد أدى إلى معضلات أخلاقية للعديد من المسلمين، كما يقول جوش رانكين من شركة تيمبو، وهى شركة وساطة تتعامل فى كل من الخيارات الشرعية والتقليدية. ويقول: "هذا يدفع العديد من العملاء إلى اختيار القروض العقارية "العادية"، على الرغم من رغبتهم فى الحصول على قروض متوافقة مع الشريعة الإسلامية".

وأوضحت الصحيفة أن دفع أو تلقى الفائدة غير مسموح به فى الإسلام، وبالتالى فإن هذا يستبعد الرهن العقارى التقليدى لأولئك الذين يريدون الالتزام الكامل.

وتوجد صفقات تمويل المنازل المتوافقة مع الشريعة فى شكل عقد بيع وإيجار. ولتجنب دفع الفائدة، يشترى البنك العقار مع عميله باعتباره المالك الحر - أو المستأجر الأساسى، إذا كان عقارًا مستأجرًا لفترة طويلة. على الرغم من وصفها أحيانًا بأنها "الرهون العقارية الحلال"، إلا أنها فى الواقع خطط لشراء منازل بدون فوائد (HPPs).

وعادة، يقوم المزود بتأجير العقار، أو تأجيره من الباطن، مرة أخرى إلى مشترى المنزل، الذى يدفع بعد ذلك الإيجار على الجزء الذى لا يملكه، بالإضافة إلى الزيادات لشراء العقار. وتختلف الهياكل، ولكن يتم تقديم الإيداع النقدى والمدفوعات اللاحقة بشكل قانونى فى اتفاقية الشراكة.

ينخفض ​​الإيجار المستحق بعد فترة محددة مع نمو حصة المشترى فى حقوق الملكية. بشكل عام، يشبه هذا الرهن العقارى التقليدى من حيث الهيكل، ولكن مع استبدال مدفوعات الفائدة بالإيجار.

ومع ذلك، فإن تكاليف مثل هذه الترتيبات مرتفعة، والمشترون المسلمون الذين يبرمون إحدى هذه الاتفاقيات يحتاجون إلى وديعة كبيرة، وفقا للصحيفة.

ويتطلب بنك جيتهاوس، وهو البنك الإسلامى الرئيسى حاليًا الذى يقدم منتجات التمويل العقارى السكنى، إيداعًا بحد أدنى 25%. وهذا يعنى أنه بالنسبة لعقار تبلغ تكلفته 320 ألف جنيه إسترلينى، ستحتاج إلى 80 ألف جنيه إسترلينى لتسجيله.

وتتراوح الدفعات الشهرية لعقار مدته 25 عامًا بين 1694 جنيهًا إسترلينيًا و1781 جنيهًا إسترلينيًا، اعتمادًا على المدة الثابتة، مما يجعل التكلفة الإجمالية للعقار تصل إلى ما بين 508200 جنيه إسترلينى و534300 جنيه إسترليني.

فى المقابل، إذا حصلت على رهن عقارى تقليدى بنفس الشروط، فيمكنك دفع حوالى 1100 جنيه إسترلينى شهريًا بفائدة 5.5% وإذا لم تتمكن من زيادة الوديعة، فيمكنك اقتراض المزيد، بشرط الأرباح.