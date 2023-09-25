توفير منتجات بترولية بـ85 مليار جنيه.. اعرف تفاصيل مصفاة الإسكندرية للبترول

كتبت – مروة الغول

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ،على ما شهدته شركة الإسكندرية للبترول والتى تعد إحدى قلاع صناعة التكرير المصرية من تطوير وتحديث فى وحداتها الإنتاجية و الأجهزة والتكنولوجيا المستخدمة فيها وتحسين نواحى السلامة، فضلاً عن إعداد وتأهيل الكوادر البشرية بما يواكب التطور التشغيلى والتكنولوجيا المستحدثة، مشيداً بالدور المتعاظم للشركة فى تطوير اعمال المنطقة الجغرافية البترولية بالإسكندرية تحت إشرافها ومساهمتها فى التطوير الكبير الذى شهده حوض البترول بميناء الإسكندرية وفيما يتعلق بنتائج الأعمال لشركة الإسكندرية للبترول للعام المالى 2022/2023 وكانت كالتالى ..

1-قامت الشركة خلاله بتكرير الكميات المستلمة من الخام، وبلغت نحو 4.8 مليون طن .

2-ساهمت فى توفير منتجات بترولية قيمتها تزيد عن 85 مليار جنيه، وذلك من السولار والمازوت والبوتاجاز والنافتا اللازمة لإنتاج البنزين والأسفلت ووقود الطائرات والزيت المعدنى والشمع والمقطرات الشمعية والتى تم توجيهها لتلبية جانب من احتياجات السوق المحلى لمستهلكى المنتجات البترولية.

3-توفير المواد الخام اللازمة لمجمعات تصنيع البترول بالإسكندرية لشركات أموك وأنربك وأسبك وإيلاب تعظيماً للقيمة المضافة والتكامل بين الصناعات البترولية.

4- علاوة على تصدير كميات من الزيت المعدنى والشمع للأسواق الأوروبية.

5-تم إمداد المشروع القومى للطرق بما يزيد عن 660 ألف طن من منتج الأسفلت فى إطار الدور الحيوى للشركة فى توفير جانب من الاحتياجات المحلية من هذا المنتج عبر إنتاجها المحلى واستيراد كميات من الخارج.

6- كما تم إنتاج ما يزيد عن 20 ألف طن من المذيبات البترولية اللازمة لبعض الصناعات المحلية .

7-فيما يتعلق بخطة الشركة المنفذة للتطوير والإحلال والتجديد، فقد شملت ضخ استثمارات بقيمة بلغت 767 مليون جنيه تم توجيهها لتنفيذ عمليات احلال وتجديد بالوحدات الانتاجية، وتحديث نظم الامن الصناعى والسلامة وحماية البيئة و نظم التحول الرقمى متمثلة فى نظامي ادارة الموارد والاصول ERP والبرمجة الخطية بمصافى التكرير، ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة والاستفادة بغازات الشعلة والحد من انبعاثاتها، وكذلك مشروعات تطوير المنطقة الجغرافية البترولية بالاسكندرية وفى مقدمتها مشروع تطوير وتأهيل حوض البترول بميناء الإسكندرية أحد أهم المشروعات المنفذة بالمنطقة والذى بلغ حجم الانفاق عليه منذ بدايته نحو 371 مليون جنيه.