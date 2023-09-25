اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 سبتمبر 2023 11:49 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 81 محضرا وإعدام 728 كيلو جرام مواد غذائية فى حملات بالدقهلية

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 10:23 ص
تحرير 81 محضرا وإعدام 728 كيلو جرام مواد غذائية فى حملات بالدقهلية جانب من الحملات
الدقهلية - محمدالحبشي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء فرع الدقهلية، حملات متفرقة علي عدد من مراكز ومدن المحافظة، حيث توجهت إلي مدن، (دكرنس - وبنى عبيد - والسنبلاوين - وأويش الحجر - وطلخا - وميت بدر خميس - مركز المنصورة)، بالإضافة إلى بعض القرى بنطاق المحافظة ، وذلك تحت شعار غذاء آمن لغد مفعم بالصحة، واستكمالا للحملات المكثفة التى تشنها الهيئة القومية لسلامة
 
وتم تنفيذ بعض الحملات بالتعاون والإشتراك مع الجهات الرقابية، حيث قامت تلك الحملات بالمرور على العديد من المنشآت الغذائية والمحال العامة بنطاق المحافظة.
 
وأسفرت نتائج تلك الحملات عن تحرير 21 محضر لعدم تطبيق الاشتراطات الصحية ، عدد 50 محضر لعدم توافر شهادات صحية، 4 محاضر ذبح خارج السلخانة ،6 محاضر تحفظ على بعض المنتجات الغذائية المتنوعة، إضافة إلي إعدام (728)كجم من المنتجات الغذائية المتنوعة من ( لحوم - وأسماك - وألبان - ولحوم مصنعة- وحلويات) والعديد من المواد الغذائية المتنوعة.
 
 
إعدام منتجات غذائية
إعدام منتجات غذائية

إعدام مواد غذائية
إعدام مواد غذائية

جانب من الحملات
جانب من الحملات

مخالفات غذائية
مخالفات غذائية

مخالفات مواد غذائية
مخالفات مواد غذائية

مواد غذائية غير صالحة
مواد غذائية غير صالحة


 

 


إعدام مواد غذائية

صحة المواطنين

الهيئة القومية لسلامة الغذاء

منتجات غذائية

حملات رقابية

مواد غذائية

مدن الدقهلية

مراقبة الأسواق



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة