تحرير 81 محضرا وإعدام 728 كيلو جرام مواد غذائية فى حملات بالدقهلية

شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء فرع الدقهلية ، حملات متفرقة علي عدد من مراكز ومدن المحافظة، حيث توجهت إلي مدن، (دكرنس - وبنى عبيد - والسنبلاوين - وأويش الحجر - وطلخا - وميت بدر خميس - مركز المنصورة)، بالإضافة إلى بعض القرى بنطاق المحافظة ، وذلك تحت شعار غذاء آمن لغد مفعم بالصحة، واستكمالا للحملات المكثفة التى تشنها الهيئة القومية لسلامة

وتم تنفيذ بعض الحملات بالتعاون والإشتراك مع الجهات الرقابية، حيث قامت تلك الحملات بالمرور على العديد من المنشآت الغذائية والمحال العامة بنطاق المحافظة.

وأسفرت نتائج تلك الحملات عن تحرير 21 محضر لعدم تطبيق الاشتراطات الصحية ، عدد 50 محضر لعدم توافر شهادات صحية، 4 محاضر ذبح خارج السلخانة ،6 محاضر تحفظ على بعض المنتجات الغذائية المتنوعة، إضافة إلي إعدام (728)كجم من المنتجات الغذائية المتنوعة من ( لحوم - وأسماك - وألبان - ولحوم مصنعة- وحلويات) والعديد من المواد الغذائية المتنوعة.