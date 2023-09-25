اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 سبتمبر 2023 11:20 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

بعد قليل.. الرئيس السيسي يشهد انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوى

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 10:41 ص
بعد قليل.. الرئيس السيسي يشهد انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوى الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد قليل، انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

تتناول جلسات الاجتماعات السنوية للبنك الأسيوي في شرم الشيخ، العديد من القضايا، أبرزها: «ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود» و«بناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية»، و«تعبئة الموارد لتمويل المناخ»، و«تعزيز دور القطاع الخاص فى مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وأفريقيا»، و«شراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية»، و«التمويل المستدام في البنية التحتية من خلال سندات التنمية المستدامة»، و«تعزيز الاتصال فى عالم مليء بالتحديات»، و«تعبئة الموارد والتمويل المبتكر لتقليل فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وأفريقيا».

وتعقد ندوات عن «مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية المشترك بين البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومصر: البنية التحتية العابرة للحدود.. مستقبل الاتجاهات وتعبئة التمويل»، و«الممارسات الدولية الجيدة في تنفيذ ومراقبة المشروعات»، و«الشمول الاقتصادي في البنية التحتية: التحديات والفرص»، فضلًا على جلسات أخرى وندوات مختلفة تمثل منصة دولية اقتصادية كبرى.


السيسي

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

البنك الاسيوي

اجتماعات البنك الاسيوي

شرم الشيخ

اخبار الرئيس السيسي

البنك الاسيوي للاستثمار



الموضوعات المتعلقة

بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد اجتماعات البنك الآسيوى المنعقدة فى مصر

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 10:36 ص

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد اجتماعات البنك الآسيوى فى شرم الشيخ

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 10:30 ص

الرئيس السيسي.. سيرة قائد ومسيرة وطن.. مصر عادت شمسك الذهب.. من تفويض قائد الجيش إلى الاحتفال على شواطئ العريش.. مصر تنتصر على الإرهاب وتسطر تجربة نجاح و10 سنوات من الإنجازات المحبطة لمخططات أهل الشر

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 10:30 ص

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوى الشريف

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 10:01 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة