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"الهيئة الوطنية" تعلن الجدول الزمنى لانتخابات الرئاسة خلال ساعات

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 08:30 ص
"الهيئة الوطنية" تعلن الجدول الزمنى لانتخابات الرئاسة خلال ساعات الانتخابات الرئاسية
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم الإثنين، خلال مؤتمر صحفي عالمي، قرارها بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية 2024، مع إعلان الجدول الزمنى لمواعيد إجرائها.
 
وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.
 
ومن المقرر أن يعلن المستشار وليد حمزة قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في المواعيد التي ستتحدد داخل مصر وخارجها.
 
ويتضمن الجدول الزمني للعملية الانتخابية جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية، منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات. 
 

ويشترط فيمن يترشح رئيس للجمهورية توفر الشروط الآتية:

 

1-أن يكون مصريا من أبوين مصريين
2-ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
3-أن يكون حاصلا على مؤهل عال
4-أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
5-ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره
6-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا
7-ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية
8-ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية

ويشترط لقبول طلب الترشح لرئاسة الجمهورية:

 

1- أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب
2- أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.
 

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