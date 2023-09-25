المتهمون بالاعتداء على عاطل فى عين شمس: ضربناه فرمى نفسه من الشباك

كتب ـ بهجت أبو ضيف

اعترف المتهمون بالاعتداء على عاطل داخل شقة بمنطقة عين شمس في القاهرة مما دفعه للسقوط من النافذة وإصابته، بارتكاب الجريمة، وذكروا أنهم اعتدوا فقط على المجني عليه، إلا أنهم لم يتورطوا في إلقائه من النافذة.

وكشف المتهمون خلال اعترافاتهم أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل ارتكاب الجريمة، وذكروا أنهم استدرجوا المجني عليه لحل خلافات مالية بينهم، وفور وصوله نشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، مما دفعهم للاعتداء عليه بالضرب، وفوجئوا به يقفز من النافذة محاولا الهرب، مما دفعهم لمغادرة الشقة خشية القبض عليهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

نجحت اجهزة الأمن في ضبط 3 أشخاص لتعديهم على عامل بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بسقوط شخص من علو بأحد العقارات بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع المُبلغ (عامل – مقيم بالعقار محل البلاغ ) قرر بسقوط أحد الأشخاص"غير معلوم لديه" من الطابق الثانى بالعقار محل البلاغ وحدوث إصابته ، وأمكن تحديد المصاب وتبين أنه ( عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون) مصاب بكدمات وجروح متفرقة بالجســم "لا يمكن استجوابـــه ".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المصاب كان بصحبــة كــــل مــــن( 3 عاطلين – يقيمون بدائرة القسم) بالشقة سكن أحدهم فى وقت مُعاصر لحدوث الواقعة ، وباستهداف الشقة المُشار إليهــــا تبين عدم تواجد سالفي الذكر ، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهـــم ، اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتم إحالتهم إلى النيابة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.