الصحة العالمية: المناخ أثر على طبيعة الأمراض ومن الوارد ظهور جائحة مرة أخرى

كتبت أمل علام تصوير أحمد معروف

عقدت منظمة الصحة العالمية ، مؤتمرا صحفيا اليوم بالقاهرة لاستعراض موضوعات تقنية اليوم الإثنين 25 سبتمبر.

قال الدكتور أحمد المنظرى المدير الاقليمى إن كورونا لا تزال تمثل تهديدًا ولكن أصبح واحدًا من الامراض التى يمكن إدارتها، وستعقد الدورة السبعون تحت شعار معًا لنكون أكثر صحة، وسيقدم فى اللجنة ما تم خلال الـ5 سنوات الماضية لتحقيق الأولويات وهى رؤية 2023 وهى تعزيز صحة الناس وسيتم التركيز على تحسين الصحة والعافية بجميع دول الإقليم.

وأضاف أن المناخ أثر على طبيعة الأمراض وهو ما ظهر فى ظهور الكوارث الطبيعية وأدى إلى تغيير وانتشار الأمراض موضحًا أن نسبة ظهور جائحة أخرى واردة، وستركز الإحاطة على الموضوعات التقنية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الحدث القادم.

وستُعقد الدورة السبعون للّجنة الإقليمية من الاثنين 9 إلى الخميس 12 اكتوبر 2023 في القاهرة،.

شلرك فى المؤتمر كل من: الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة في الأرض الفلسطينية، ورئيسة اللجنة الإقليمية التاسعة والستين، والدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور كريستوف هاملمان، رئيس مكتب المدير الإقليمي، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.