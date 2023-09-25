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الصحة: الرضاعة الطبيعية أول 6 أشهر من عمر المولود تحمية من الالتهاب الرئوى

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 03:47 م
الصحة: الرضاعة الطبيعية أول 6 أشهر من عمر المولود تحمية من الالتهاب الرئوى اتلدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إن الرضاعة الطبيعية طوال الـ6 أشهر الأولى من عمر المولود تحمية من الإصابة بالالتهاب الرئوى.

 

وأضافت أن الرضاعة الطبيعية مهمة وخاصةً فى أول 6 أشهر من عمر الطفل.

 

وتابعت أن الرضاعة الطبيعية تساهم فى حماية الطفل من الأمراض المعدية والمزمنة، كما يساعد على الشفاء من الأمراض سريعا.

 

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن للرضاعة الطبيعية فوائد كبيرة لصحة الأم، أولها أنها تقلل من احتمالية الاصابة بالسرطان فى منطقة الثدى كما تقل من احتمالية الإصابة بسرطان المبيض.

 

كانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن خطوات الرضاعة الطبيعية الصحية، والتى تصمنت ملامسة جلد الأم لجلد الطفل عقب ولادته فورا، واستهلال الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى من عمره.

 

وشملت الخطوات بحسب وزارة الصحة إرضاع الطفل بناء على طلبه أى كلما يرغب فى الليل أو النهار، بالإضافة إلى المساكنة مع الامتناع عن إعطاء الطفل أى أغذية إضافية غير لبن.

 


الصحة

الرضاعة الطبيعية

الاطفال

الالتهاب الرئوى



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