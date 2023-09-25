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الدفاع العراقية: سقوط إحدى طائرات الجيش نتيجة خلل فنى وإصابة طاقمها

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 03:11 م
الدفاع العراقية: سقوط إحدى طائرات الجيش نتيجة خلل فنى وإصابة طاقمها الجيش العراقى ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)

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أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاثنين، سقوط إحدى طائرات الجيش نتيجة خلل فنى.

وقالت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- : إنه "أثناء طلعة جوية تدريبية نفذها طيران الجيش بواسطة طائرات الهليكوبتر نوع بيل (جت رنجر) المخصصة للتدريب في قاعدة الكوت الجوية التابعة للقيادة، سقطت إحدى تلك الطائرات نتيجة خلل فني مما أدى إلى إصابة طاقم الطائرة إصابة خفيفة".

وأضاف أنه "تم إرسال لجنة فنية من الوزارة للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد الخلل الفني الذي أدى إلى سقوط الطائرة".


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سقوط طائره للجيش العراقى



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