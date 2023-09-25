اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 سبتمبر 2023 05:20 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات الرئاسية 2024.. إنفوجراف

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 04:46 م
الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات الرئاسية 2024.. إنفوجراف الانتخابات الرئاسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أيام قليلة تفصلنا عن استحقاق ديمقراطي جديد ينتظره الجميع، حيث ينشر "اليوم السابع" كل الأرقام الخاصة بالانتخابات الرئاسية، وذلك بداية من دعوة الناخبين حتى الإعلان عن النتائج، كالتالي:

الجدول الزمنى
الجدول الزمنى
 
22
 
33
 
 
الانتخاب بالخارج الجمعة والسبت والأحد 1و2 و3 ديسمبر
 
الانتخاب بالداخل الأحد 10 و11 و12 ديسمبر
 
انتخابات الإعادة بالخارج أيام 5 و6 و7 يناير – والإعادة بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير
 
تلقى طلبات الترشح من 5 لـ14 أكتوبر 2023
 
إعلان القائمة النهائية 16 أكتوبر - وتلقى الاعتراضات 17 و18 أكتوبر
 
فحص طلبات الترشح والفصل فى الاعتراضات من 19 لـ21 أكتوبر
 
إخطار المستبعد بالقرار والأسباب 22 أكتوبر - وتلقى التظلمات 23 و24 أكتوبر
 
البت فى التظلمات والإخطار بها 26 أكتوبر
 
تقديم الطعون وقيدها بالمحكمة الإدارية العليا 27 و28 أكتوبر
 
فصل المحكمة فى الطعون ونشر ملخص الحكم من 29 أكتوبر لـ7 نوفمبر
 
اختيار الرموز بأسبقية الطلبات وآخر موعد لسحب الطلب 8 نوفمبر
 
القائمة النهائية للأسماء والرموز وبدء الحملات 9 نوفمبر
 
آخر موعد لتنازل المرشح 15 نوفمبر - نشر التنازلات 16 نوفمبر
 
الصمت الانتخابى بالخارج 29 نوفمبر - الصمت الانتخابى بالداخل 8 ديسمبر
 
الطعون على اللجان العامة 14 ديسمبر والبت فيها 15 و16 ديسمبر 
 
إعلان النتيجة النهائية ونشرها 18 ديسمبر
 
استئناف دعاية الإعادة والطعون بالمحكمة الإدارية 19 ديسمبر
 
فصل المحكمة ونشر الحكم من 21 لـ30 ديسمبر
 
الصمت الانتخابى للإعادة بالخارج 4 يناير - الصمت للإعادة بالداخل 7 يناير 
 
انتهاء الفرز وتسليم المحاضر وقرارات اللجان والحصر العددى 11 يناير
 
تلقى الطعون على اللجان العامة 12 يناير - البت فى الطعون 13 و14 يناير
 
النتيجة النهائية فى موعد أقصاه 16 يناير

الهيئة الوطنية للانتخابات

مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات

اجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات

الرئيس السيسى

المستشار وليد حمزة

المستشار أحمد البندارى

جدول انتخابات الرئاسة في الخارج

جدول انتخابات الرئاسة في الداخل

انتخابات الرئاسة

موعد انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

ميعاد انتخابات الرئاسة

الوطنية للانتخابات

وليد حمزة

مرشحي الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

المرشحين للرئاسة

جدول انتخابات الرئاسة

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

اليوم السابع بلس

تشكيل الهيئة الوطنية للِانتخابات

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

قانون الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية المصرية المرشحين



الموضوعات المتعلقة

الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة لمرشحى الرئاسة.. سياسيون يشيدون بمؤتمر "الوطنية للانتخابات".. ويؤكدون: التزمت بالنصوص الدستورية والقانونية.. وتساهم فى أجواء شفافة لإجراء الاستحقاق الدستورى الأبرز

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 04:30 م

من البداية للنهاية.. "اليوم السابع" ينشر مواعيد الانتخابات الرئاسية.. اليوم دعوة الناخبين للاقتراع.. من 5 لـ14 أكتوبر تلقى طلبات الترشح.. 9 نوفمبر بدء الحملة الانتخابية و10 ديسمبر بداية الاقتراع بالداخل

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 04:24 م

الهيئة الوطنية تدعو المصريين للاقتراع فى انتخابات الرئاسة 2024.. فتح باب الترشح 5 أكتوبر.. وتصويت المصريين فى الداخل 10 ديسمبر.. وإعلان النتيجة النهائية 16 يناير.. ورئيس الهيئة: نقف على مسافة واحدة من المرشحين

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 04:23 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة