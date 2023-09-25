الانتهاء من أعمال بناء مستشفى بولاق العام بتكلفة 750 مليون جنيه

كتب وليد عبد السلام

تمثل أعمال إنشاء مستشفى بولاق أبو العلا العام الجديد، بتكلفة حوالى 750 مليون جنيه تطويرا كبيرا لها، وذلك لرفع كفاءتها لتقديم خدمات طبية متميزة، حيث حدث توقف كامل لأعمال الإنشاء والتطوير للمشروع دام على مدار 5 سنوات.