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"الإدارية العليا" تستقبل تقديم الطعون بالانتخابات الرئاسية 27 و28 أكتوبر

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 09:15 م
"الإدارية العليا" تستقبل تقديم الطعون بالانتخابات الرئاسية 27 و28 أكتوبر مجلس الدولة - أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادي

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تستقبل المحكمة الإدارية العليا، الطعون الانتخابية بالانتخابات الرئاسية يومى الجمعة 27 أكتوبر والسبت 28 أكتوبر 2023، وقيدها بجدول المحكمة، كما حددت من يوم الاحد الموافق 29 أكتوبر وحتى الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، للفصل من قبل المحكمة الإدارية العليا، فى الطعون المقدمة على الانتخابات الرئاسية، ونشر ملخص الحكم فى الجريدة الرسمية وجريدتى الجمهورية والأخبار على نفقة خاسر الطعن؛ جاء ذلك حسب الجدول الإجرائى والزمنى المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الاثنين.

 

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، تحديد أيام (1 و2 و3) من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر فى أيام (10 و11 و12) من ذات الشهر.

 

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى العالمى الذى عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الاثنين، وأعلن خلاله المستشار وليد حمزة قرار مجلس إدارة الهيئة بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة والجدول الزمنى التفصيلى لها لإجراءاتها ومواعيدها.

 


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