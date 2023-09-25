ارتفاع عدد ضحايا حادث الصحراوى الشرقى باتجاه سفاجا لــ 3 وفيات و13 مصابا

سوهاج محمود مقبول

أرتفع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى اتجاه سفاجا إلى 3 متوفين و13 مصابا، حيث تبين انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على الطريق، عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى ومازال المتوفين بمكان الحادث وجار نقلهم.

ترجع الواقعة عقب ورود للجهات المعنية مفادها وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى إتجاه مدينة سفاجا ووجود متوفين ومصابين بالحادث وجار إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وعقب الإنتقال والفحص تبين من خلال المعاينة الأولية أنه أثناء سير سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى تجاه مدينة سفاجا أختلت عجلة القيادة بيد السائق مما نتج عنه إنقلابها على جانب الطريق نتج عن الحادث إصابة أ . ف . س 32 سنة بإشتباه نزيف بالمخ، وكسور بالضللوع وجرح قطعى بالرأس، م . ع . ع 21 سنة بجروح قطعية بالوجه والرقبة وكسور بالضلوع، م . ص . أ 27 سنة بكدمه بالوجه وكدمات وسحجات بالجسم، وج . ك . إ 43 سنة بإشتباه كسر بالعمود الفقرى، ح . م . ح 19 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وأ . ص . أ 24 سن بسحجات وكدمات بالجسم، وس . أ . ح 47 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وم . أ . م بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، م . م .م 29 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وي . ف . س 37 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، م . ر . ع 50 سنة بإشتباه نزيف بالمخ، وم . ع . م 60 سنة بإشتباه كسر بالعمود الفقر وإشتباه كسر باليد اليسرى، وم . ن . م 41 سنة وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

كما نتج عن الحادث وفاة ذكر مجهولة الهوية يبلغ من العمر 30 سنة، وب. ر. ه 43 سنة ، م . م . م 21 سنة تم نقل المصابين إلى مستشفى الجامعى، وتم نقل الجثامين للمشرحة بمستفى قنا العام .