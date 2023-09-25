إنشاء محطة رياح جديدة لتوليد الكهرباء بقدرة 250 ميجا وات بتكلفة 4 مليارات جنيه

كتبت ــ رحمة رمضان

بدأت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في تنفيذ مشروع إنشاء محطة طاقة رياح لتوليد الكهرباء بمجمع خليج السويس علي ساحل البحر الأحمر، منذ بداية عام 2023، بقدرة 250 ميجاوات وبإجمالي استثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه.

كما تنفذ هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة مشروع خلايا شمسية قدرة 50 ميجاوات في منطقة الزعفرانة، بمحافظة السويس، باستثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يتم تشغيله منتصف العام المقبل.

ومن المتوقع أن يضم مجمع خليج السويس لطاقة الرياح أكثر من 3 آلاف ميجاوات تنفذ أغلبها من خلال شركات القطاع الخاص الدولية والوطنية، مما يشير إلى جاذبية مجالات الاستثمار في مصر، ومن ضمنها قطاع الطاقة المتجددة ، مؤكدا أن إجمالي الاستثمارات الحالية في مجال الطاقة المتجددة بمصر يصل إلى 3 مليارات و500 مليون دولار.

ويبلغ إجمالى القدرات المولدة من الطاقة المتجددة من الشمس والرياح والمائى تبلغ 6724 ميجا وات، موضحا أن هذه القدرات يتم الاعتماد عليها بالكامل نهارا لتقليل الاعتماد على المحطات التى تعمل بالغاز نتيجة نقص الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة.