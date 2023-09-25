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إجراء 780 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية للمرضى الأولى بالرعاية فى الأقصر

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 12:51 م
إجراء 780 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية للمرضى الأولى بالرعاية فى الأقصر عملية جراحية - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر، بالتعاون مع جمعية الأورمان، فى تنفيذ 780 عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا تمامًا لمرضى القلب غير القادرين بالأقصر، وذلك منذ بدء عمل الجمعية حتى الآن من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة.
 
ومن جانبه، أكد محمد حسين بغدادى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، أنه يتم العمل فى المحافظة بروح الفريق الواحد فى منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذى ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة أهالى القرى، معرب عن شكره لكل مؤسسات المجتمع المدنى التى لا تدخر جهدا فى الدفع بجهود التنمية، موجهأ تحية خاصة لجمعية الأورمان الرائدة ومثمنا جهودها فى مساعدة الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بالقرى.
 
ويضيف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه يأتى ذلك فى إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الأقصر وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
 
فيما قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن دعم مرضى القلب يأتى استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات فى دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم فى الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضى القلب غير القادرين من أهالى المحافظة، منوهًا أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة فى مجال أمراض القلب لكل الأعمار وفى جميع مراكز المحافظة.
 
وأشار ممدوح شعبان، إلى أن جمعية الأورمان تعلن عن استقبالها جميع حالات الأطفال بعيوب خلقية أو ثقوب فى القلب لإجراء العمليات لهم بالقسطرة وبحضور أساتذة ومتخصصين من معهد القلب وقصر العينى وبعض المستشفيات الجامعية وبالاستعانة ببعض الخبراء الأجانب فى بعض الحالات الحرجة، وسيتم الكشف عليهم وإجراء العمليات لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة، والجدير بالذكر أن الجمعية نجحت وحتى الآن من إجراء 53 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين بجميع محافظات الجمهورية بالمجان تماماً.
 

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