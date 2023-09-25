إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج المجانى لـ1972 مواطنا بأسوان.. صور

ياتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وتم تنظيم قافلة طبية داخل منطقة الخزان غرب التابعة لمركز أسوان ، وأيضاً قرية وادى خريت التابعة لمركز نصر النوبة وسط إقبال كبير من المواطنين، وإستمرت أعمال القافلة على مدار يومين في كل منطقة وقرية.

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن القوافل الطبية نجحت فى توقيع الكشف الطبي والعلاجى المجانى لـ 1972 مواطنا ومواطنة، لافتاً إلى أن كل قافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالى وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.



إقبال المواطنين على القوافل



إقبال المواطنين فى القرى



الأطباء المشاركون



تخصصات أطفال



صرف ادوية



قوافل طبية أسنان



قوافل طبية بالقرى



كشف طبى