أسوشيتدبرس: التوصل إلى اتفاق مؤقت لإنهاء إضراب كتاب السيناريو فى هوليود

كتبت ريم عبد الحميد

توصل قادة نقابة الكتاب واستوديوهات هوليود إلى اتفاق مؤقت لإنهاء إضراب كتاب السيناريو التاريخى الذى استمر نحو خمسة أشهر، على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق بعد للممثلين المضربين.

وأشارت الوكالة إلى أن نقابة كتاب أمريكا أعلنت عن الاتفاق فى بيان مشترك مع تحالف منتجى التلفزيون والصور المتحركة، وهى المجموعة التي تمثل استوديوهات هوليود وخدمات البث وشركات الإنتاج فى المفاوضات.

وقالت النقابة فى رسالة بالبريد الإلكترونى لأعضائها إنها توصلت إلى اتفاق مبدئة مع تحالف منتجى التلفزيون والروسم المتحركة، مشيرة إلا أن هذا الأمر تحقق بالتضامن المستمر لأعضاء نقابة كتاب أمريكا والدعم الاستثنائي من النقابات الشقيقية التي انضمت إليهم فى إضرابهم الذى استمر على مدار 146 يوما.

وأشارت الوكالة إلى ان اتفاق عقد الثلاث سنوات، الذى تم التوصل إليه بعد خمسة أيام ماراثونية من المحادثات المتجدة بين نقابة كتاب أمريكا والمفاوضين، والذين انضم إليهم فى بعض الأحيان مسئولين تنفيذيين من الاستوديوهات، يجب أن يتم الاتفاق عليه من قبل مجلس وأعضاء النقابية قبل أن ينتهى الإضراب رسميا.

وفى رسالة أطول من النقابة لأعضائها عبر السوشيال ميديا، قال الكتاب إنه تم إخبارهم أن الإضراب لم ينتهى ولا أحد سيعود إلى العمل حتى الاستماع إلى قول أخر.

ولم يتم الكشف بعد عن بنود الاتفاق. وكان الاتفاق المبدئى لإنهاء أخر إضراب للكتاب فى عام 2008 قد تم الاتفاق عيه من قل أكثر من 90% من الأعضاء.

ويأتى الاتفاق قبل خمسة أيام فقط من تحول الإضراب إلى الأطول فى تاريخ النقابة، وأطول إضراب لهوليود منذ أكثر من 70 عاما.