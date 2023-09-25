أخبار البورصة اليوم الإثنين 25-9-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 25-9-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع للمؤشرات باستثناء هبوط مؤشر إيجي إكس 70، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تصل إلى 2.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.376 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وسماد مصر (ايجيفرت)، والدولية للأسمدة والكيماويات، والدولية للمحاصيل الزراعية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية.

البورصة تربح 8 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع للمؤشرات باستثناء هبوط مؤشر إيجي إكس 70، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تصل إلى 2.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.376 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 646.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 76 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.09% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.07%، والعرب على 8.84%، واستحوذت المؤسسات على 60.42% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 39.57%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 47.9 مليون جنيه، 22.7 مليون جنيه، 118.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 8.9 مليون جنيه، 7 ملايين جنيه، 172.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 20320 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 24550 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 8506 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3812 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 5688 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 5442 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 1399 نقطة.

وصعدت أسهم 54 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 87 شركة، ولم تتغير مستويات 61 شركة.

صفقات

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تنفيذ صفقتين من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING)، الأولى على أسهم بنك التعمير والإسكان لعدد 1.5 مليون سهم بقيمة 30.3 مليون جنيه، والثانية على أسهم شركة أوراسكوم للتنمية مصر لعدد 15.5 مليون سهم بقيمة 155 مليون جنيه.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي راية القابضة للاستثمارات المالية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 100 ألف سهم، 170 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركات البنك التجاري الدولي (مصر)، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 5761 سهم، 26.2 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركتي برايم القابضة للاستثمارات المالية، ورمكو لإنشاء القرى السياحية عدد 1.7 مليون سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الحديد والصلب المصري 100 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي 14 ألف سهم، واشترى مجموعة مرتبطة بشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات 110 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركتي برايم القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى النزهة الدولي 2.1 مليون سهم، 300 سهم، على التوالي.

الرقابة المالية

أعلنت شركتا المجموعة المصرية العقارية، ورواد السياحة-رواد، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالموافقة على طلب وقف القرار الثاني من قرارات الجمعية العامة العادية للشركتين، وذلك لتوافر موجبات الوقف، وفقًا لحكم المادة رقم (10) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

الإسماعيلية مصر للدواجن

قالت شركة الإسماعيلية مصر للدواجن، إنها أبرمت عقد إيجار للنشاط الداجني مع شركة دواجن إيجيبت التابعة لمجموعة البنا لمدة 10 سنوات اعتبارًا من 1 نوفمبر 2023 بقيمة إيجارية سنوية متغيرة وبمتوسط عام يبلغ 56 مليون جنيه للسنة على مدار مدة العقد.

بنك فيصل

قال بنك فيصل الإسلامي المصري، إن حجم أعمال البنك ارتفع إلى 174.8 مليار جنيه بنهاية شهر أغسطس عام 2023 مقابل 172.8 مليار جنيه خلال الشهر المماثل من العام الماضي بنسبة نمو 1.2%، كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 171.9 مليار جنيه مقارنة مع 169.8 مليار جنيه بنسبة نمو 1.2%.