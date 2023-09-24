وزيرة الخارجية الفرنسية تلتقى نظيرها الإيطالى غدا فى باريس

وحسبما أعلنت الخارجية الفرنسية: "في ختام اللقاء المقرر عند الساعة 7.15 مساء، سيعقد رئيسا الدبلوماسيتين مؤتمرا صحفيا مشتركا".

وكان الوزير تاياني قد استبق في الأيام الأخيرة موعد زيارته إلى باريس للتحدث مع كولونا عن مضاعفة نفق مونت بلانك أيضا.

ووفقا لما أفاد به بيان لقصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية، فقد أجرى في الأسبوع الماضي محادثة هاتفية مع نظيرته، تم خلالها “مشاطرة” الحاجة إلى عمل مشترك لمواجهة حالة الطوارئ المتعلقة بالهجرة، كما تم بحث موضوع تونس، بينما تم العمل على “مبادرات ملموسة على المستوى الإقليمي والأوروبي تهدف إلى وقف تدفقات الهجرة وتحقيق الاستقرار في أفريقيا”.