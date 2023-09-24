اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 سبتمبر 2023 11:57 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

وزارة الفلاحة الجزائرية: الإيقاف الفورى لاستيراد الأبقار الحية من فرنسا

الأحد، 24 سبتمبر 2023 11:39 ص
وزارة الفلاحة الجزائرية: الإيقاف الفورى لاستيراد الأبقار الحية من فرنسا أبقار - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الجزائرية، الإيقاف الفوري لإستيراد العجول والابقار الحية من فرنسا.

 

وحسب بيان الوزارة القرار جاء بعد إستشارة السلطة الوطنية للبيطرة، ليتم بعدها الإيقاف الفوري لاستيراد العجول والأبقار الحية القادمة من فرنسا.

 

ووفقا لذات البيان هذا الاجراء الوقائي جاء بأثر استعجالي على خلفية ظهور مرض مرض النزفية الوبائية )

 

وأضاف البيان أن هذا المرض يؤثر بشكل رئيسي على العجول والأبقار الحية في فرنسا ، والذي تم الإعلان عنه رسميا من قبل السلطات الصحية في البلد المعني.

 


الجزائر

فرنسا

الابقار

العجول



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة