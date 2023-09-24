اليوم السابع
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هيئة الدواء تكشف حقيقة مهمة حول الإصابة بالبرد بسبب الشعر المبلل

الأحد، 24 سبتمبر 2023 10:02 ص
هيئة الدواء تكشف حقيقة مهمة حول الإصابة بالبرد بسبب الشعر المبلل هيئة الدواء المصرية
كتب ــ وليد عبد السلام

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قالت هيئة الدواء المصرية إن الخروج بشعر مبلل يصيبك بالبرد​ معلومات مغلوطة ولا علاقة للشعر المبلل بالإصابة بالبرد؛ فإذا كان لدى الشخص بالفعل فيروس في الجسم سيصاب بالبرد سواء كان الشعر مبتلاً أو جافاً.​
 
وكانت هيئة الدواء أضافت، أن استخدام أدوية السكر ​لإنقاص الوزن غير صحيح لكونها تسبب انخفاض مستوى السكر بالدم والغثيان والإسهال وأعراض أخرى محتملة.​
 
​وأكدت هيئة الدواء المصرية أهمية اتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية. 
 
وأوصت هيئة الدواء باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء؛ فالصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء.​

هيئة الدواء

الشعر المبلل

الفيروسات

البرد



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