مدارس شمال سيناء تستعد للعام الدراسى برفع العلم وتجميل وتزيين الجدران.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

تسابقت جهود المعلمين التطوعية بكافة مدارس شمال سيناء، فى تجهيزها استعدادا للعام الدراسى الجديد،وحرص المعلمون على رفع العلم بفناء كل مدرسة بعد تجديده، وشاركوا فى أعمال الترميمات العاجلة للفصول، وإصلاح الأثاث المتهالك وعمل الدهانات وكتابة العبارات التحفيزية على الجدران، وترتيب الحدائق، وتطهير خزانات المياه.

وشهدت مدرسة ال ذكرى بالعريش للتعليم الأساسى قيام أحمد المطري، رئيس شئون الطلاب بتزيين حوائط وجدران المدرسة وكتابة عبارات وارشادات للطلبة، وفى مدرسة العريش المعمارية توالت الاستعدادات بأعمال الصيانة والترميمات، وفى مدرسة ابوحنيفة للتعليم الاساسى بالعريش شارك المعلمون فى تم تطهير خزانات المدرسة ، واحتفلت مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات بالعريش برفع علم مصر بفناء المدرسة بعد تجديده استعداد لبدء العام الدراسى الجديد، وتنسيق وتجميل الحديقة.

وتعاونت عددا من المعلمات بمدرسة المساعيد الثانوية بنات فى أعمال تنسيق المدرسة وتجميلها، وفى مدرسة مصطفى حسين للتعليم الأساسي قامت إدارة المدرسة بتجهيز الكتب على شكل معرض لتسليمها للطلاب مع بداية الدراسة، وفى مدرسة حسين سالم بقرية قاطية تسابق المعلمون وشاركوا فى أعمال خزانات المياه ، وقام مدير مدرسة محمد سمير شرب الصناعية بالعريش بقيادة فريق عمل من المعلمين والتجهيز والتحضير للعام الدراسي الجديد ومتابعة إجراء ترميمات ودهانات.

قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، إن مدارس المحافظة جاهزة للعام الدراسى الجديد لافتا انه عقد اجتماعاً مع مديري الإدارات التعليمية النوعية وموجهى عموم المواد الدراسية، وتم التنبيه بتشكيل لجان المتابعة إلي جميع المدارس بالإدارات التعليمية بالمحافظة، وعمل حصر بالزيادة والعجز بكل مدرسة، ومتابعة مجموعات الدعم المدرسي، ومتابعة الجدول المدرسي والإشراف اليومي والتكليفات بكل مدرسة، ومتابعة المبنى المدرسي والبوابات الحديدية والتى يجب أن لا تعوق دخول وخروج الطلاب، ومتابعة موقف الكتب المدرسية في كل مدرسة.

وأضاف أنه تم إطلاق مبادرة "اتكلم اشارة" وتعميمها على كافة مدارس المحافظة وعرض لوحات إرشادية بها في مكان واضح.

وأوضح أنه تجدد هذا العام قرار وزارة التربية والتعليم بإعفاء طلبة المحافظة من دفع المصروفات المدرسية، نظرا لظروف المحافظة يتم إعفاء الطلبة ويستفيد منه الجميع من الطلبة الدارسين بكافة المراحل التعليمية بكافة المدارس الحكومية على مستوى المحافظة.



المدرسة لمعمارية بالعريش



تجميل المدارس



تجهيز الكتب لتسليمها للطلاب بمدرسة مصطفى حسين بالعريش



تجهيز حوش مدرسة المساعيد الثانوية بنات



تجهيزات مدرسة محمد سمير الصناعية بالعريش



تنظيف الخزانا ت بمدرسة ابوحنيفة



تنظيف الخزانات بمدرسة بشمال سيناء



تنظيف الخزانات بمدرسة حسين سالم بشمال سيناء



رفع العلم بمدرسة مصطفى حسين



رفع العلم بالمدارس



رفع العلم بمدرسة السيدة زينب بالعريش



مدير مدرسة والعاملين يستعدون للعام الدراسى بمدرسة محمد سمير بالعريش



معلم يشارك فى تجهيز مدرسة سمير شراب بالعريش



معلمات يجهزن مدرستهن بالعريش



معلمون يجهزون الحديقة المدرسية