مات صعقا بالتيار.. سرقة كابل كهرباء تكتب نهاية حياة عاطل في أطفيح

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، في العثور على جثة عاطل بمنطقة أطفيح، وتبين أنه أصيب بصعق كهربائي، أثناء محاولته سرقة كابل، تمهيدا لبيعه.

وعثر رجال المباحث على أداة حاول العاطل استخدامها في قطع الكابل، وتم التحفظ عليها، كما تم الاستماع لأقوال شهود عيان عثروا على الجثة، وتبين من خلال مناظرة الجثة، عدم وجود إصابات ظاهرية بها، وأشار التقرير الطبي إلى أن سبب الوفاة، الإصابة بصعق كهرباء، وتحرر محضر بالواقعة، وطلب النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتولت التحقيق.

أصيب عاطل بصعق كهربائي، أثناء محاولته سرقة كابل في أطفيح، مما أسفر عن مصرعه، وتم نقل جثته إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمصرع أحد الأشخاص صعقا بالكهرباء في أطفيح، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن عاطل حاول سرقة كابل كهرباء، إلا أنه أصيب بصعق كهربائي أنهى حياته في الحال.

ناظر رجال المباحث الجثة، وتم نقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.