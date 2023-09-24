لص المساكن بمدينة نصر يعترف: سرقت 5 شقق بطريقة المفتاح المصطنع

كتب سليم على

أعترف عاطل أمام النيابة العامة بمحكمة شمال القاهرة، متهم بسرقة المساكن في منطقة مدينة نصر، بارتكابه 5 وقائع سرقة سابقة بأسلوب المفتاح المصطنع.

وأضاف المتهم خلال التحقيقات، أنه يخطط قبل تنفيذ عمليات السرقة، من خلال مراقبة الشقة المقرر سرقتها والتأكد من غياب السكان بها، ويقوم بسرقتها في وقت متأخر من الليل بعد غياب المارة بالطريق والاستيلاء على محتوياتها وبيعها لدى عميله سيء السمعة.

ونجحت الجهود في ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان "له معلومات جنائية"، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن، وضبط بحوزته (4 هواتف محمول مجهولين المصدر – مبلغ مالى – مقص حديدى – سلاح أبيض "كتر" – عدد من الأقراص المخدرة – كمية من مخدر الهيروين)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه وقائع سابقة، وحيازته للمواد المخدرة، بقصد التعاطى والهواتف المحمولة والمبلغ المالى من متحصلات وقائع السرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.