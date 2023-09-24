فوز ذوي الهمم بمدرستين بكفر الشيخ بمركزين بفعاليات مسابقة الأسبوع العربى للبرمجة

كفر الشيخ- محمد سليمان

حصدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، مركزين في فعاليات مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة لهذا العام 2023، بحصول مدرسة التربية الفكرية بكفر الشيخ، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية بفريق ذوي الهمم باللغة العربية بقيادة المعلمة، مي علي محمد صلاح، ومدرسة المستشار محمد كامل حفينة للصم بالمنشلين، التابعة لإدارة قلين بفريق المبدعين الصم بقيادة المعلمة، حنان عبد النبي محمد.

جاء ذلك تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وإشراف الدكتور علاء جوده، وكيل المديرية، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام.

وذلك بالتنسيق بين اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، والمشرف العام على التدريب للمديرية مصطفى كساب، موجه عام الكمبيوتر بالمديرية، وهانى حمدان، منسق عام تدريب الأسبوع العربي للبرمجة بالمديرية، وعلى فؤاد موجه المركزى للكمبيوتر، مشرف تقنيات ومساعدات فنية.