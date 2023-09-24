وتظاهر عشرات الآلاف في تل أبيب حيث المظاهرة المركزية في شارع "كابلان"، وفي عشرات البلدات والمفارق الرئيسة ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطة إضعاف القضاء.. كما تظاهر الآلاف في العديد من البلدات بينها حيفا والقدس ونتانيا وكفار سابا ورمات هشارون والخضيرة ورحوفوت ومفرق "كركور".



وأعلن منظمو الاحتجاجات أن المظاهرة المركزية أطلق عليها "لا يوجد غفران للديكتاتورية"، في إشارة إلى ما يسمى بـ"يوم الغفران" والذي يصادف يومي الأحد والإثنين.



واتهم المُتظاهرون نتنياهو بالكذب ونيته الاستمرار في جوهر الانقلاب على القضاء والاستيلاء على لجنة تعيين القضاة، وشددوا على أنهم لن يسمحوا لنتنياهو بأن يحوّل إسرائيل إلى دكتاتورية خطيرة ويجر إسرائيل إلى أزمة دستورية.



وقال المتظاهرون إن وتيرة الاحتجاج ستزداد في الأسابيع المقبلة حتى عودة الكنيست من عطلته.