اليوم السابع
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سيدة من الأقصر للرئيس السيسي: إحنا معاك ياريس وبندعمك زي ما دعمت كل سيدات مصر

الأحد، 24 سبتمبر 2023 06:00 م
سيدة من الأقصر للرئيس السيسي: إحنا معاك ياريس وبندعمك زي ما دعمت كل سيدات مصر السيدة الأقصرية هويدا جمعة
الأقصر – أحمد مرعى

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تحدثت السيدة الأقصرية هويدا جمعة، عن أسبابها لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة المقبلة، مؤكدةً على إن ما شهدته مصر فى عهد الرئيس السيسي لم تشهده منذ سنوات طويلة، حيث إن المرأة حصلت على دعم كبير جداً وأصبحت وزيرة ومحافظ ونائب محافظ ومستشارة وأصبح لها مكان فى البرلمان ومجلس الشيوخ وتحصل على حقها أكثر من العصور الماضية.

وتضيف هويدا جمعة لـ"اليوم السابع"، إنه فى الصعيد يتم دعم المرأة بدور كبير فى المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى حياة كريمة، حيث يهتم المشروع بتطوير ودعم سيدات القرى عبر هذا المشروع العظيم، بجانب دعم الرائدات الريفيات لتنمة قدراتهم بدورات وفعاليات للإستفادة منهم فى المجتمع حولهم، وغيرها من المبادرات الكبيرة والمتواصلة طوال الأعوام الماضية لدعم سيدات مصر.

وأكدت إبنة الأقصر، على إنها تدعم الرئيس لشعورها بالأمن والآمان فى مصر بعكس الدولة المختلفة حولها، بجانب التضحيات التى قدمها رجال الجيش والشرطة فى السنوات الماضية لحماية مصر، والتأكيد على إستمرار مسيرة التنمية والمشروعات القومية التى يتم العمل فيها فى كافة ربوع مصر.

 


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