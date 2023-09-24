زراعة قنا: توفير تقاوي القمح بكل مراكز المحافظة

كتبت أسماء نصار

‫ أطلقت مديرية الزراعة بمحافظة قنا، توفير تقاوي القمح بكل مراكز المحافظة بالتعاون مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، وذلك استعدادا للموسم المقبل.

وكلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى بتطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح اعتبارا من الموسم القادم وكذلك المحاصيل الاستراتيجية لزيادة مساحتها خاصة بعد تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية التي تضمن للمزارعين تسويق المحصول باسعار مجزية تشجعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الهامة التي تستهدفها الدولة كأحد اهم محاور الأمن الغذائي.

وأكد القصير على اهتمام الدولة بدعم البحوث التطبيقية التى تسهم في إستنباط أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين .

كما أشاد القصير بجهود الباحثين والعاملين بالادراتين المركزتين لإنتاج وفحص واعتماد التقاوي والذين يبذلون قصارى جهدهم من أجل استنباط وإنتاج أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وتتأقلم مع الظروف المناخية وتسهم في ترشيد استهلاك المياه .

يشار إلى أن وزارة الزراعة المصرية تمكنت من تحقيق قفزة غير مسبوقة فى مجال محاصيل الزيوت ومنها دوار الشمس الذى كانت كمية التقاوى المنتجة من الوزارة عام 2018 50 كيلو فقط إلى أن وصلت إلى 200 طن هذا العام و كذلك فول الصويا والقطن الذى تقوم الوزارة بالتغطية فى زراعتة لنسبة 100% ولجميع المساحات المستهدف زراعتها سنويا.