خفر السواحل اليابانى: سفينتان صينيتان تدخلان المياه الإقليمية بالقرب من جزر سينكاكو

وأوضح خفر السواحل - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأحد، أن السفينتين الصينيتين دخلتا المياه الإقليمية جنوبي جزيرة "ميناميكوجيما" بعد الساعة الـ11 من صباح أمس السبت بالتوقيت المحلي لليابان، حيث كانتا تتبعان قارب صيد يابانيا على ما يبدو، مضيفا أنهما غادرتا المياه قبالة جزيرتي "يوتسوري" و"ميناميكوجيما" بعد الساعة الـ12 والنصف بعد ظهر اليوم.

ووجه خفر السواحل تحذيرا إلى السفينتين بعدم دخول المياه الإقليمية اليابانية مجددا.

وتعد هذه المرة الـ24 هذا العام التي ترصد فيها الحكومة اليابانية سفنا حكومية صينية في المياه الإقليمية لليابان حول جزر سينكاكو.

وتسيطر اليابان على جزر "سينكاكو".. وتؤكد الحكومة اليابانية أن الجزر جزء لا يتجزأ من أراضي اليابان.. وتطالب الصين وتايوان بها.