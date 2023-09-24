"خاطرك مجبور" مبادرة شبابية في قنا لتوزيع 1000 وجبة أسبوعيًا على المستحقين.. صور

قنا صابر سعيد

الخير باق وكرم أهل الصعيد لا يزول، فعلى بعد عدة كيلو مترات من مدينة قنا يقع مركز دشنا الذى عرف بكرمه بعد استضافة القطار على الإفطار فى شهر رمضان وذلك باستمرار الشهر الكريم ثم تجهيز مطبخ يعمل على مدار الشهر أيضًا لإفطار الصائمين ولاسيما القادمين من القرى لإنجاز مصالحهم فى المدينة، ومن ذلك المنطلق قرر عدد من الشباب أن يتواجد مطبخ خيرى على مدار العام يساهم فى تقديم وجبات جاهزة للمحتاجين وغير القادرين بشكل أسبوعى فى المدينة وتوزيع تلك الوجبات للمنازل والحالات التى يتم بحثها جيدًا.

يجتمع الشباب فى أحد الأماكن ويتناول كل منهم الأدوار، فمنهم من يقوم بشراء طلبات المطبخ الذى أطلق عليه "خاطرك مجبور" ومنهم من يقوم بغسل الطلبات والللحوم، ثم تبدأ مرحلة الطهى ومرحلة التعبئة من قبل الشباب المتواجد والذى يزيد عدده عن 20 شابًا من مختلف الأماكن فى مدينة دشنا، وتأتى مرحلة التوزيع التى يتولى مهامها عدد من الشباب أيضًا، أملين رضا الله ومساعدة المحتاجين وظهور مركزهم بشكل لائق لمواصلة جسور الخير التى يعبر من خلالها المحتاج إلى بر الأمان وتساهم تلك المبادرة فى تخفيف العبء عنهم.

قال طه حسين، من الشباب المشارك، أن فكرة مطبخ الخير جاءت امتداد لمبادرة سابقة يشرف عليها الشباب منذ 9 سنوات أقيمت بمدينة دشنا، وكانت مقتصرة على شهر رمضان فقط ولكن الشباب قرر أن تمتد المبادرة على مدار العام خلال يوم واحد من الأسبوع ووصل عدد الأسابيع التى تمت فيها المبادرة 19 أسبوعًا، لافتًا أن الوجبات وما تتطلبه تأتى عن طريق مساهمة الأهالى المادية والعينية ويصل عدد الوجبات بشكل أسبوعى إلى 1000 وجبة.



وأوضح حسين، أن الجميع يشارك فى تجهيز الوجبات منهم ربات البيوت فى المنزل اللواتى يقمن بتحضير الأرز والخضار فى المنزل بشكل أسبوعى، وكذلك يشارك طباخ متخصص فى الطهى وتكون الوجبة عبارة عن كفتة وأرز وخضراوات أو وجبات فراخ ولحوم تتنوع من أسبوع إلى أخر، مضيفًا أن المشاركين فى المبادرة أشخاص من جميع الفئات العمرية منهم شباب وكبار فى السن والجميع يشارك سواء فى التحضير والطهى والتوزيع.

وأشار سيد السيسى، مشارك فى المبادرة، إلى أن المبادرة بدأت منذ سنوات ويتواجد فيها أشخاص كبار السن مثله ورغم درجات الحرارة المرتفعة إلا أنه يحرص على التواجد فى مطبخ الخير وتوزيع الوجبات على المحتاجين، لافتًا أنه يشارك أسبوعيًا فى توزيع الوجبات مع الشباب وتمنى أن يستمر معهم فى المشاركة ودعم المطبخ الذى يستحق أن يكون متواجد بلا توقف وأن تستمر تلك الانطلاقة على مدار السنوات القادمة.



تجهيز وجبات المطعم



شباب أثناء العمل



شباب مع الوجبات