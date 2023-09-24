حبس لصوص أبواب المقابر الحديدية بالشرقية 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة الأبواب الحديدية من المقابر بمحافظة الشرقية، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط عاطلان متهمان بسرقة أبواب حديدية من المقابر في محافظة الشرقية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى ، تحت عنوان (سرقة بوابات المدافن) .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 21 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من (عامل مقابر- مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق) بسرقة (2) باب حديدى صغير من المقابر وإتهم (عاطلان - مقيمان بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وبإرشادهما تم ضبط المسروقات (2) بوابة حديدية صغيرة لدى عميل سيئ النية (عامل خرده- مقيم بدائرة المركز)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.