"تعليم الكبار": امتحان فورى للراغبين فى الحصول على شهادة محو الأمية ضمن حياة كريمة

كتب محمود طه حسين

شارك الدكتور محمد ناصف، رئيس الهيئة العامة ل تعليم الكبار ، في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، جاءت تلك المشاركة لمتابعة فعاليات المبادرة، بقرية العمدة، بحي الجناين، بمحافظة السويس، والتي تنفذها مؤسسة حياة كريمة، بداية من السبت 23 سبتمبر 2023 وحتى الخميس الموافق 27 سبتمبر2023، ويشترك في تنفيذها عدد من الوزارات والمؤسسات وتشمل القافلة، قوافل طبية وتضم العديد من التخصصات الطبية، وتقديم الخدمات الطبية مجانا، وعقد امتحانات فورية لمن يرغب في الحصول على شهادات محو الأمية، وتم تسليم شهادات لمن تحرروا من الأمية، ومن ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة مبادرة خطى.

وأكد ناصف أن مصر تبنى بالعلم، وما حدث في العشر السنوات الماضية من إنجازات يشهد لها القاصي والداني من بنية تحتية وتكنولوجية، وهذا لم يحدث منذ سنوات وسنوات، وهذا ما لمسناه في المبادرة الرئاسية مبادرة حياة كريمة فهي مبادرة حقيقية، تلامس حياة الإنسان المصري البسيط؛ لتحقيق التنمية الشاملة والتنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، موضحا أن ما حدث هذا العام في ملف محو الأمية بتحرر أكثر من 903 ألف تحرروا من الأمية، فالنجاح منظومة متكاملة.

وأضاف ناصف أنه لا يمكن للحكومة أن تصفق منفردة فلابد من التشبيك والتضافر مع جميع المؤسسات سواء أكانت حكومية أو مجتمعا مدنيا.