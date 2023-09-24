تعرف على الشروط الواجبة على المشرفين المرافقين للمعتمرين المصريين

كتب محمد أسعد

تضمنت الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1445 هجرية، مجموعة من الشروط للمشرفين المرافقين للمعتمرين وهي:

• أن يكون مقيدًا بالسجل الإلكتروني للعاملين بالشركة الموجود بإدارة البرامج بالوزارة كموظف سياحة دينية، ومضى على تسجيله بالشركة السياحية المنفذة للرحلة بهذه الصفة ثلاثة أشهر، ويجوز تقليص هذه المدة إلى شهر حال وجود سابقة خبرة للمشرف لا تقل عن خمس سنوات في السياحة الدينية أو أن يكون حاصلاً على الدورة التدريبيه الخاصة بالمشرفين المقررة فى هذا الشأن، أو أن يكون مقيدًا بالسجل الإلكتروني بالإدارة العامة للسياحة الدينية بالوزارة كعضو مجلس إدارة أو شريك بالشركة بحسب الأحوال.

• سبق مرافقته لمجموعة معتمرين بوصفه مشرفًا لرحلة العمرة، وذلك لمرة واحدة على الأقل، ويستثنى من ذلك الشركات السياحية التي سجلت مشرفيها عقب القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم عمرة (1443هـ) ولم يسبق لهم السفر كمشرفين لرحلة العمرة.

• أن تكون الحالة البدنية والصحية له تسمح بمباشرة أعماله المنوطة به على الوجه المطلوب.