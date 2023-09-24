اليوم السابع
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تعرف على أنواع المحاصيل المناسبة لزراعة العروة النيلية

الأحد، 24 سبتمبر 2023 08:00 ص
تعرف على أنواع المحاصيل المناسبة لزراعة العروة النيلية محاصيل زراعية
كتبت أسماء نصار

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انتهى فصل الصيف فلكياً في مصر وبدأ فصل الخريف، حيث يختلف مناخ هذه الفترة عن الصيف، حيث ستنكسر حرارة ليله و يزيد فروق الحرارة بين النهار والليل و تزيد رطوبة نهاره و تبدأ السحب فى الظهور شمالا مع زيادة نقطة الندى و تكون الشبورة المائية بحرى.
 
وهذه الأجواء الآن مناسبة لزراعة العروة النيلية النيلية / الخريفية / الشتوية من محاصيل التى سنتعرف عليها فى التقرير التالى:
1- البطاطس.
2-الفاصوليا.
3- البسلة البدرية
4- الجزر .
5- البنجر .
6-الفروالة في بحري .
7-شتل الطماطم والفلفل والباذنجان 
8-زراعة الخيار والكوسة .
9- الظروف مناسبة لدودة الحشد و دودة ورق القطن و دودة براعم الزيتون وظروف مناسبة أيضا لبعض الأمراض المحبة للرطوبة مثل البياض الزغبى على القرعيات والعنب والبياض الدقيقي على الطماطم والبامية والباذنجان والفلفل .
 
 

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