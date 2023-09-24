انطلاق النسخة الثانية من منتدى مصر للإعلام نوفمبر 2023 تحت عنوان "عالم بلا إعلام"

تقرير خاص

- أكثر من ألفي صحفي وإعلامي من مختلف أنحاء العالم يشاركون في النسخة الثانية من المنتدى على مدار يومين



- المنتدى يشهد في نسخته الثانية هذا العام 84 فعَّالية وتنظيم مجموعة من ورش العمل والعروض الابتكارية لصقل مهارات الصحفيين

أعلن "منتدى مصر للإعلام" عن انطلاق فعَّاليات نسخته الثانية يومي ٢٦-٢٧ نوفمبر من العام الجاري ٢٠٢٣ في القاهرة، تحت عنوان "عالم بلا إعلام"، بحضور أكثر من ألفي صحفي وإعلامي ودارس من مصر ومختلف أنحاء العالم، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، سوف يُجرى الإعلان عنهم من قبل إدارة المنتدى في وقتٍ لاحق.

وتناقش نسخة هذا العام على مدار يومين، وخلال ما يقرب من 84 فعَّالية، التحديات التي تواجه العمل الصحفي وأحدث التقنيات المستخدمة في غرف الأخبار عبر مجموعة من الجلسات والنقاشات المعمقة التي تشتبك مع عدة قضايا مهمة، بالإضافة إلى عقد مجموعة من ورش العمل التقنية تستهدف صقل مهارات الصحفيين وإمدادهم بأحدث المعارف المهنية، وتنظيم عدد من العروض الابتكارية لنقل أهم التجارب الإعلامية الدولية في مجال تطوير المحتوى والتدريب ونماذج الأعمال.

ويستكمل المنتدى في النسخة الجديدة، فعَّاليات "جدار الاستحقاق"، والذي سيشهد تكريم مجموعة من القيادات الصحفية المصرية والعربية، بالإضافة إلى إطلاق فعَّاليات تشاركية جديدة ومبتكرة، من المقرر الإعلان عنها لاحقًا.

وتأتي النسخة الثانية من "منتدى مصر للإعلام" هذا العام، بعد نجاح نسخته الأولى التي أُقيمت العام الماضي ٢٠٢٢ تحت عنوان «الجمهور الجديد.. جائحة التغيير»، بحضور نخبة من أهم خبراء الصحافة والإعلام إقليميًا ودوليًا.

وكان المنتدى قد ناقش خلال نسخته الأولى عدة موضوعات مهمة من بينها ملامح الجمهور الجديد واستخداماته وتفضيلاته، وألقى الضوء على «الجمهور المتمرّد» وتفضيلاته وطرق وصول رسائل المحتوى بفاعلية. كما قدم ورش عمل حول «الإنتاج الرقمي» و«إستراتيجيات مخاطبة الجمهور الجديد» و«صحافة التيك توك» و«مهارات الغد» و«أدوات التحقق من الأخبار الزائفة في عصر التزييف العميق» و«الانحياز في الإعلام الدولي خلال الحرب الروسية الأوكرانية».

كما شهدت النسخة الأولى تنظيم «جدار الاستحقاق» لأول مرة، الذي أُقيم عرفانًا بفضل أساتذة الصحافة المصرية وأصالة مهنة الإعلام في مصر، وجرى خلال العام الماضي تسليم جوائز مسابقة «الإبداع الصحفي للشباب» التي أطلقها المنتدى لطلاب الجامعات وحديثي التخرج.

وشملت قائمة المتحدثين والمدربين خلال الجلسات وورش العمل ١٥٠ خبيرًا من قادة غرف الأخبار ورؤساء التحرير بالقنوات التليفزيونية والصحف والمنصات الرقمية حول العالم.