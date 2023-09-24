النيابة تطلب تقرير المعمل الكميائى عن كيلو من مخدر آيس عثر عليها بحوزة تاجر مخدرات

كتب عبد الله محمود

طلبت نيابة المرج سرعة ارسال تقرير المعمل الكميائى فى واقعة ضبط عاملين بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الآيس ، لبيان مدى كونها مواد مخدرة من عدمه، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة المرج، تفيد بقيام عاملين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى ترويج المخدرات، وبعمل التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات الواردة، فتم استئذان النيابة العامة لضبطهما متلبسان.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث الجنائية من ضبط المتهمان، حيث ضبط بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الايس بلغت كيلو جرام، قبل توزيعها على عملائهما فى المنطقة.

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بترويج المواد المخدرة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وأنهما اتخذا من دائرة القسم مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.