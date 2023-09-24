المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة استعراض القوة وفرض السيطرة فى المطرية

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، بالسجن 10 سنة لعاطل، بتهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد إثارة الذعر بين المواطنين، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء فى المطرية.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، بلاغًا من الاهالي يفيد بقيام عاطل بقطع أحد الطرق فى دائرة القسم، وبحوزته سلاح ناري أطلق منه عدة أعيرة نارية، لترويع المواطنين وإثارة الذعر بينهم، بقصد فرض السيطرة بسبب مشاجرة نشبت بينه وبين إحدى العائلات في المنطقة، بسبب رفضهم وقوفه امام منزلهم لترويج المخدرات.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين صحة البلاغ، وقيام المتهم باستعراض القوة مستخدما السلاح النارى الذى ضبط بحوزته.

تم ضبطه وبحوزته سلاح ناري المستخدم في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 10 سنوات.