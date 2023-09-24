المالية المغربية: انهيار 60 ألف مبنى نتيجة الزلزال

أحمد علوى

قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، تقريرا حول الزلزال الذي اجتاح بلاده، مؤخرا، أمام لجنتي المالية والتنمية الاقتصادية في البرلمان المغربي.

ونقلت صحيفة "هسبريس"، عن فوزي لقجع، أن 59647 هو مجموع المباني المنهارة جراء الزلزال الذي ضرب 6 أقاليم مغربية، مضيفا أن ثلثي هذا الرقم يخصان المباني المنهارة بالكامل، فيما الثلث الباقي يخص المنهارة جزئيا.

وأوضح الوزير المغربي المنتدب أن "163 جماعة تضررت، تمثل 68% من مجموع الجماعات المتواجدة بالمناطق التي ضربها الزلزال، فيما بلغ عدد الدواوير المتضررة 2930، تمثل 5% من مجموع الدواوير المتضررة، و2.8 مليون نسمة هو عدد ساكنة الدواوير التي لحقتها أضرار الزلزال".

وأكد الوزير المغربي أن حكومة بلاده خصصت 8 مليارات درهم (الدولار يساوي 10.28 درهم مغربي) من أجل المساعدات العاجلة للأسر المغربية، والمساعدات المالية لإعادة بناء وهيكلة المساكن التي انهارت كليا أو جزئيا، مضيفا أن "هناك حوالي 14 مليار درهم أخرى لفك العزلة وضمان الولوجية، وتوسعة وتقوية أزيد من 600 كلم من الطرق، من أجل ضمان وتأمين الولوج إلى المناطق المتضررة".

وأشار فوزي لقجع إلى أن "هذه الميزانية خُصصت لإعادة تأهيل السدود المتضررة، وما يزيد على 50 محطة للمياه، وإعادة تأهيل المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية التي عرفت أضرارا أو انهيارا كليا، وإنعاش النسيج الاقتصادي، من خلال دعم إعادة تشكيل قطعان الماشية وإعادة تأهيل المرافق السياحية والمخصصة للصناعة التقليدية، والحفاظ على الموروث الثقافي والمرافق الدينية عبر إعادة تأهيل وبناء ما يفوق 30 موقعا ثقافيا، وأزيد من 1500 مسجد وزاوية ومصلى".