اليوم السابع
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ارتفاع طفيف بالحرارة غدا وطقس حار بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأحد، 24 سبتمبر 2023 01:31 م
ارتفاع طفيف بالحرارة غدا وطقس حار بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 35 درجة الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة ، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا نشاط رياح على بعض المناطق ،  وشبورة مائية صباحا من الساعة 4 : 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد،  كما يشهد غدا انخفاض فى نسب الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا  الإثنين:  القاهرة العظمى 35  درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة  والصغرى  27 درجة.

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