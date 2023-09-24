اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 سبتمبر 2023 12:46 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

إنشاء مجمع مدارس الريفية فى مطروح بتكلفة 30 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

الأحد، 24 سبتمبر 2023 12:00 ص
إنشاء مجمع مدارس الريفية فى مطروح بتكلفة 30 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل محافظة مرسى مطروح
مطروح – حسن مشالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يجري حاليا تنفيذ أعمال إنشاء مجمع مدارس الريفية بمدينة  مرسى مطروح، والذي وضع حجر أساسه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الشهر الماضي، ويضم المجمع التعليمي مدرستين، على مساحة 8767 مترا مسطحا، وبتكفة إجمالية 30 مليونا و130 ألف جنيه.

ويضم المجمع التعليمي مدرسة "سما العلم" للتعليم الأساسى، بمنطقة الريفية، التي سيتم إنشائها على مساحة، 4480 مترا مسطحا، على أن تكون المباني 4 طوابق على مساحة 518 مترا مسطحا، والمخطط لها أن تضم 22 فصلاً تعليمياً، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها خلال 8 أشهر ونصف، بتكلفة إجمالية 14.5 مليون جنيه.

كما يجري إنشاء مدرسة " أجيال المستقبل " من مرحلة رياض الأطفال وحتى الثانوي العام، وستضم 28 فصلا  تعليميا، ومخصص لها مساحة 4287 مترا مسطحا، تقام المباني على مساحة 575 مترا مسطحا، على 4 طوابق، ومقرر لها مدة تنفيذية 8 أشهر ونصف، بتكلفة إجمالية 15.63 مليون جنيه.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن وضع حجر أساس مدرستين جديدتين، في مدينة مرسى مطروح، يأتي في إطار التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة، في كافة المجالات، ومن أجل استيعاب الكثافة الطلابية، وتوفير منشآت تعليمية حديثة، لتمكن أبناء المحافظة الحصول على فرص تعليمية متميزة.


محافظة مطروح

وضع حجر اساس مدرسة

مدارس مطروح

اخبار مصر

اخبار عاجلة



الموضوعات المتعلقة

مدينة مرسى مطروح ترفع درجة التأهب وتحذر من السباحة فى الشواطئ المفتوحة

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 06:21 م

متعة السباحة والمناظر الخلابة على شواطئ مرسى مطروح.. انتعاشة سياحية ذروة المصيف.. ارتفاع نسب الإشغال لـ100% في معظم المنشآت.. وتفاوت الأسعار ومستوى السكن المصيفي ليناسب الإمكانيات المختلفة.. صور

السبت، 02 سبتمبر 2023 07:00 م

الانتهاء من مشروع تطوير خليج مدينة مرسى مطروح.. حماية قلعة قايتباى من الأمواج العالية والنحر المستمر.. تدعيم الحائط البحرى الأثرى بالمنتزه.. ومشروعات عديدة لحماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب مصب فرع رشيد

الإثنين، 28 أغسطس 2023 07:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة