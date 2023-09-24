إصابة 14 شخصًا إثر انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطى.. صور

كتب ـ عبد الرحمن سيد

أصيب 14 شخصًا بسبب حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" أعلى الطريق الأوسطى نطاق مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الأوسطى بالقرب من مدينة السادس من أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج إصابة 14 شخصا تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.