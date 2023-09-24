إزاى تحصل على خدمات صندوق التكافل الاجتماعى بالجامعات؟ اعرف الخطوات

كتب – محمد صبحي

تخصص الجامعات صناديق للتكافل الاجتماعى التي تهدف إلى تحقيق الضمان الاجتماعى للطلاب بصوره المختلفة من تأمين أو رعاية اجتماعية، والمساهمة فى تنفيذ الخدمات للطلاب، والعمل على المشاكل التي تواجه الطلاب وتحول بينهم وبين الاستمرار الهادئ فى دراستهم بسبب ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية الصعبة.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية إجراءات تقديم طلاب الجامعات على طلب للحصول على خدمات صندوق التكافل الاجتماعي.

1- سحب استمارة التكافل من رعاية الشباب بالكلية.

2- استيفاء البيانات وإرفاق الأوراق المطلوبة كل طالب وفق حالته" مفردات مرتب- بيان معاش- بحث اجتماعى" تقدم الاستمارة للمشرف المختص.

3- يقوم الموظف المختص برعاية الشباب بدراسة حالة الطلب ويوقع من الموظف المختلص ومن خلالها يحدد نوع التكافل أو الإعانة المقدمة.

4- تصرف الإعانة عن طريق" سداد الرسوم الدراسية- إعانة مالية- مساهمة فى علاج الطلاب".