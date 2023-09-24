اليوم السابع
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إزاى تحصل على خدمات صندوق التكافل الاجتماعى بالجامعات؟ اعرف الخطوات

الأحد، 24 سبتمبر 2023 06:30 ص
إزاى تحصل على خدمات صندوق التكافل الاجتماعى بالجامعات؟ اعرف الخطوات طلاب الجامعات
كتب – محمد صبحي

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تخصص الجامعات صناديق للتكافل الاجتماعى التي تهدف إلى تحقيق الضمان الاجتماعى للطلاب بصوره المختلفة من تأمين أو رعاية اجتماعية، والمساهمة فى تنفيذ الخدمات للطلاب، والعمل على المشاكل التي تواجه الطلاب وتحول بينهم وبين الاستمرار الهادئ فى دراستهم بسبب ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية الصعبة.
 

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية إجراءات تقديم طلاب الجامعات على طلب للحصول على خدمات صندوق التكافل الاجتماعي.

 
1- سحب استمارة التكافل من رعاية الشباب بالكلية.
2- استيفاء البيانات وإرفاق الأوراق المطلوبة كل طالب وفق حالته" مفردات مرتب- بيان معاش- بحث اجتماعى" تقدم الاستمارة للمشرف المختص.
3- يقوم الموظف المختص برعاية الشباب بدراسة حالة الطلب ويوقع من الموظف المختلص ومن خلالها يحدد نوع التكافل أو الإعانة المقدمة.
4- تصرف الإعانة عن طريق" سداد الرسوم الدراسية- إعانة مالية- مساهمة فى علاج الطلاب".
 
يُذكر أن العام الجامعي ينطلق السبت 30 سبتمبر 2023، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى في الخميس 4 يناير 2024 تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.تنتهى الدرسة فى الفصل الدراسى الأول الخميس 25 يناير 2024.تبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024. وتنتهى إجازة الفصل الدراسى الأول الخميس 8 فبراير 2024.يبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024 وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024.تجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

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