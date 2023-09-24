إحالة سائق للمحاكمة لدهسه مسنة أثناء عبورها الطريق الدائرى فى المرج

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة المرج بإحالة سائق إلى محكمة الجنح، وذلك بتهمة قيادته سيارة أجرة "ميكروباص" تحت تأثير المخدرات، بعد ورود التحليل الطبى الذى أكد على تعاطيه للأقراص المخدرة ومخدر الحشيش، مما تسبب فى دهسه سيدة مسنة أثناء عبورها الطريق الدائري، لقت مصرعها فى الحال.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من أحد المستشفيات، يفيد بوصول سيدة مسنة فى العقد السادس من العمر، متوفية على إثر تعرضها لحادث دهس بعد صدمها سائق سيارة أجرة "ميكروباص" اثناء عبورها الطريق.

على الفور انتقل رجال الشرطة إلى المستشفى، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور السيدة الطريق صدمتها سيارة مسرعة، ما أسفر عن مصرعها في الحال، تم ضبط السائق المتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنح عقب انتهاء التحقيقات معه.